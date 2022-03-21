, 10:19 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В представительстве проинформировали, что в 9:40 украинские формирования открыли огонь из населённого пункта Троицкое. Они выпустили десять снарядов калибром 122 мм по населённому пункту Пантелеймоновка.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР эвакуируют из-под обстрелов украинских войск жителей города Рубежное, в ДНР — жителей города Ясиноватая.