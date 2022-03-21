Ульяновск, 21 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области с начала года под контролем Россельхознадзора в регионы России направлено более 34 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. В то же время в область поступило более 340 тонн импортной растительной продукции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

С начала года на межрегиональных перевозках ведомством проконтролировало 34 272,63 тонны зерна и продуктов его переработки при отгрузках с территории Ульяновской области. По итогам надзора выдано 1019 фитосанитарных документов.

В управлении отмечают, что аграрии Ульяновской области отгрузили свою продукцию в 13 регионов России.

«Основными видами зерновых, зернобобовых культур, продуктов их переработки, востребованных на внутреннем рынке страны, являются подсолнечник (18 740 тонн), ячмень (5 768,65 тонн) и соя (4 072 тонны)», — говорится в сообщении.

Также за этот период ведомство проконтролирован и разрешен ввоз на территорию Ульяновской области 344 тонн импортной продукции растительного происхождения: из Эстонии завезено 300 тонн какао-бобов происхождением Гана и Кот-д'Ивуар, а из Казахстана — 44 тонны пшеничной муки. В ходе экспертиз установлено, что подкарантинная продукция соответствует фитосанитарным требованиям России.