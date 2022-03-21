Донецк, , 10:17 — REGNUM За прошедшие сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики (ДНР) эвакуированы 466 человек, в том числе 89 детей. Об этом 21 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Автобусы с беженцами Mil.ru

«За минувшие сутки, с 08:00 (совпадает с мск) 20 марта до 08:00 21 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 466 человек, включая 89 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 3440 человек, уточнили в штабе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства добавил, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.