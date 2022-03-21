Донецк, 21 марта 2022, 10:17 — REGNUM За прошедшие сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики (ДНР) эвакуированы 466 человек, в том числе 89 детей. Об этом 21 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 3440 человек, уточнили в штабе.
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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства добавил, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.