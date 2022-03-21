Белгород, 21 марта 2022, 10:18 — REGNUM В связи с ограничением на полёты все 250 сотрудников аэропорта Белгорода отправлены в оплачиваемый отпуск. Такие данные прозвучали на оперативном совещании в правительстве региона 21 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По данным министерства экономического развития и промышленности области, за прошедшую неделю не выявлено случаев закрытия предприятий или сокращения сотрудников.
В регионе создан штаб по обеспечению устойчивости экономики, в его списке регулярного мониторинга ситуация на 138 белгородских предприятиях.