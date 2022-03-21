Южно-Сахалинск, 21 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Семье погибшего в ходе спецоперации России на Украине Сергея Толмачёва из резервного фонда Сахалина перечислили финансовую помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

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По поручению губернатора Валерия Лимаренко семье Сергея Толмачева перечислили 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе миротворческой спецоперации в защиту Донбасса погиб уроженец Сахалина Сергей Юрьевич Толмачев. Он служил по контракту в воинской части 30 926 во Владивостоке.

«Сергей проявил мужество и отвагу, сражаясь с националистами в районе села Обуховичи Киевской области, но не смог выйти живым из этого боя», — написал в своём телеграм-канале Лимаренко.