Москва, , 10:16 — REGNUM По всему миру наблюдается беспрецедентное ущемление прав русских людей по признаку национальности. Об этом говорится в заявлении Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Татьяны Москальковой.

Русофобия Mirtesen.ru

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«Страны рвут культурные связи. Не дают учиться, запрещают посещать рестораны, отказывают гражданам РФ в медицинской помощи и т. д.

Масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать новым неохолокостом: когда все направлено на то, чтобы растоптать нашу культуру, человека самого как такового. Подлинное расчеловечивание.

Несмотря на политизацию правозащитной повестки, наш голос слышен и поддерживается на международной арене: Верховный комиссар ООН, канцлер Германии, Чешский омбудсмен, лидер Движения социалистов Сербии, Президент Турции и многие другие осуждают и призывают прекратить русофобию», — говорится в заявлении омбудсмена.

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