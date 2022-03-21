Ясиноватая, ДНР, 21 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. На территорию России из Ясиноватой Донецкой Народной Республики эвакуируют население. Об этом 21 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

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По информации штаба, на территорию Российской Федерации было вывезено 42 жителя, в том числе 17 детей.

Ранее Ясиноватая не раз оказывалась под обстрелом украинских войск, что приводило к жертвам среди мирного населения. Удары наносились в том числе и по объектам коммунальной инфраструктуры.