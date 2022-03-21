Новосибирск, , 10:16 — REGNUM Бывшему заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергею Ставицкому вновь изменили меру пресечения. Это следует из сообщения Ленинского районного суда Новосибирска.

Мошенничество Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР

Напомним, в конце февраля 2022 года Ставицкий был отправлен под домашний арест до 19 марта 2022 года.

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«Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого Ставицкого изменена на меру пресечения в виде запрета определённых действий», — говорится на сайте суда.

Теперь ему запрещено общаться со всеми допрошенными обвиняемыми и свидетелями по уголовному делу, с работниками минтранса области и территориального управления автомобильных дорог; пользоваться услугами почты и интернетом.

Ранее и сообщало, что Сергей Ставицкий проходит обвиняемым по делу о мошенничестве. Его задержали в марте 2021 года.