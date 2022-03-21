Тверь, 21 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Мужчина и женщина погибли в результате двух пожаров 20 марта в Тверской области, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

61.mchs.gov.ru Пожар

Так, 20 марта после тушения пожара в квартире в городе Весьегонске было обнаружено тело женщины 1959 года рождения. Следственные органы начали проверку — назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертиза для выявления причин смерти и возникновения пожара.

Также вечером 20 марта после тушения пожара в жилом доме в деревне Понизовье Торопецкого района было обнаружено тело мужчины 1957 года рождения. Следственные органы также начали проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 марта в Тверской области при пожаре в жилом частном доме погибла женщина 1949 года рождения.