Улан-Удэ, , 10:14 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанет 37-летний местный житель, обвиняемый в избиении пожилого мужчины до смерти. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло 5 августа 2021 года.

Дорожный конфликт в Бурятии завершился убийством СУ СКР по Бурятии

В тот вечер обвиняемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, жена везла на машине домой. По пути ему не понравилась небольшая скорость, с которой двигалась едущая впереди машина. Остановившись на светофоре, он подошёл к автомобилю, в которой ехал потерпевший с сыном и устроил конфликт. Пожилой мужчина попытался успокоить нападавшего.

«В ходе начавшейся потасовки обвиняемый избил обоих противников, при этом с силой нанёс камнем удар по голове пенсионера. От полученных повреждений потерпевший через несколько дней скончался в больнице», — отметили в ведомстве.

В ходе расследования обвиняемый заявил, что действовал в рамках самообороны. Однако записи с камеры видеонаблюдения, а также найденный на месте камень со следами крови позволили опровергнуть версию мужчины. К настоящему времени расследование завершено, документы направлены в суд.