Донецк, , 10:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль над вооружёнными силами Украины, он ими не управляет. Об этом 21 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Уже многие специалисты говорят о том, что Зеленский не управляет своими вооружёнными силами, он только делает имитацию», — сказал Басурин.

По его словам, ими «управляет кто-то другой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что диверсионные группы с иностранными наёмниками неподконтрольны президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Также, по мнению депутата Госдумы РФ от Республики Крым Михаила Шеремета («Единая Россия»), из-под контроля Зеленского вышла в целом ситуация на Украине. по его словам, формирования националистов фактически взяли власть в регионах в свои руки и живут раздельной жизнью. Он также добавил, что политика украинского лидера способствует увеличению числа жертв среди мирного населения и военнослужащих Украины, так как он бросает украинских солдат в бой, а сам «где-то далеко отсиживается в тёплых кабинетах».

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