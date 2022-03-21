Курган, 21 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Кургане двое детей травмированы из-за схода наледи с крыш многоквартирного дома. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Курганской области.

Андрей Репин Сосульки

По данным следствия, 15 марта 2022 года с кровли многоквартирного дома, расположенного по ул. Краснодонская, 2 в Кургане, сошла большая глыба льда. Были травмированы мимо проходившие дети.

Установлено, что обрушение наледи с крыши произошло вследствие ненадлежащей уборке управляющей организацией ООО «УК «Жилищник».

По факту возбуждено уголовное дело по п."в» ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один пострадавший ребёнок с травмой головы попал в реанимацию больницы Красного креста.