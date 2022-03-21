с. Малобрусянское, , 10:11 — REGNUM В Свердловской области многодетная семья возрождает казачьи традиции. Об этом сообщает Оренбургское войсковое казачье общество.

Казачество

Vsko.ru

Реконструированный казачий острог XVII века находится в селе Малобрусянском. По информации телекомпании «Четвёртый канал», попав сюда, будто возвращаешься на 300 лет назад. Для гостей делают экскурсии по острогу, также желающие могут пофланкировать с шашкой. Здесь собраны предметы быта старины, сабли, топоры, клинки, которым более 300 лет. Эти старинные вещи передали казакам после раскопок в том месте, где острог стоял исторически.

В семье воспитываются шесть детей, все девочки. Из них три свои и три приёмные. Семья поддерживает усилия по возрождению казачьих традиций. Кстати, семь лет назад свадьбу молодожёны сыграли в старинных костюмах,