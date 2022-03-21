Донецк, , 10:10 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки ранили 24 жителей освобождённых территорий. Об этом 21 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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По данным республиканского минздрава, на территории ДНР за сутки ранения получили 28 человек, 24 из них находились на освобождённых от украинских войск территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР в результате обстрелов украинских вооружённых формирований были ранены два журналиста из Китая.