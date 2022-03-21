Санкт-Петербург, 21 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Нетрезвый водитель иномарки, сбивший на севере Петербурга перебегавшую дорогу девочку-подростка, стал фигурантом уголовного дела, сообщили 21 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Pravovoyicentr.ru ДТП

ДТП произошло вечером 20 марта на пересечении проспектов Гражданского и Непокоренных в Калининском районе Петербурга. 52-летний водитель автомобиля Ford Mondeo, с визуальными признаками алкогольного опьянения, наехал на регулируемом пешеходном переходе на 14-летнюю ученицу седьмого класса, перебегавшую дорогу на запрещающий сигнал светофора.

«В результате ДТП несовершеннолетняя госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. На месте происшествия засвидетельствовано состояние алкогольного опьянения у водителя иномарки (показания прибора 0,647 мг/л)», — рассказали в ведомстве.

В отношении водителя составлен протокол по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ, а также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Мужчина задержан до избрания ему меры пресечения судом.