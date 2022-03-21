Пекин, , 10:16 — REGNUM США и их союзники по НАТО помогают Украине, чтобы затянуть конфликт и обеспечить западным военно-промышленным компаниям максимум прибыли, пишет 21 марта китайская газета Global Times.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Военный обозреватель Сун Чжунпин отмечает, что страны Запада пытаются скомпрометировать нейтралитет Китая в ситуации с российской спецоперацией на Украине. Пекин стараются обвинить в поставках вооружений для РФ.

«США и их союзники по НАТО поставляют вооружения на Украину для того, чтобы предотвратить слишком быстрое окончание войны и максимизировать прибыль своих военно-промышленных гигантов», — говорится в публикации.

По мнению обозревателя, Россия не нуждается в помощи со стороны КНР. Российский военно-промышленный комплекс способен обеспечить армию всем необходимым.

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