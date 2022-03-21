Москва, 21 марта 2022, 10:06 — REGNUM Украина фактически ничего не делает по вопросам гуманитарных коридоров. Об этом сегодня, 21 марта, заявил начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
По его словам, гуманитарные коридоры из города Мариуполь Донецкой Народной Республики продолжают работать.
Мирным жителям помогают покидать зону боевых действий российские военнослужащие и бойцы народной милиции ДНР
Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Россия открыла на Украине 10 гуманитарных коридоров.
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