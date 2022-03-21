Москва, 21 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Украина фактически ничего не делает по вопросам гуманитарных коридоров. Об этом сегодня, 21 марта, заявил начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Https://www.ryazangov.ru Поезд с беженцами

По его словам, гуманитарные коридоры из города Мариуполь Донецкой Народной Республики продолжают работать.

Мирным жителям помогают покидать зону боевых действий российские военнослужащие и бойцы народной милиции ДНР

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Россия открыла на Украине 10 гуманитарных коридоров.

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