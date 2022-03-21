Донецк, 21 марта 2022, 10:05 — REGNUM Дети есть среди тех, кто пострадал в ДНР за последние сутки из-за обстрелов украинской стороны. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
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«Четверо детей кстати в этой категории, которые ранены», — сказал Басурин в эфире канала «Россия 24».
Он также сообщил, что за сутки погибли семь защитников республики.
Как сообщало ИА REGNUM, обстановка в ДНР остаётся напряжённой, украинские силовики не прекращают обстрелы.
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