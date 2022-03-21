Луганск, , 10:05 — REGNUM Население города Рубежное эвакуируют из-под огня украинских войск. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Ngu.gov.ua

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Силы Народной милиции ЛНР вывозят жителей Рубежного с территории города в безопасное место.

Как сообщало ИА REGNUM, сбежавший из Рубежного местный житель рассказал об обстрелах, которые устраивали украинские войска.