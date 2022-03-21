Бузулукский район, Оренбургская область, , 10:02 — REGNUM В городе Бузулуке Оренбургской области местную жительницу уличили в краже 1 млн рублей у работодателя. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, женщина, будучи кассиром, совершила крупное хищение. Недостачу предприниматель обнаружил при сверке расхода и прихода денег с помощью программы «1С Бухгалтерию».

Правоохранители установили, что кассир ежемесячно в течение 2021 года похищала 100 тыс. рублей. На эти деньги она успела приобрести автомобиль и новую мебель.

В отношении работницы возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.