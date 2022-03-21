Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 21 марта сообщает пресс-служба лиги.

Нью-Йорк Рейнджерс Håkan Dahlström

Георгиев сыграл «на ноль», отразив все 44 броска по своим воротам в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:0). Для вратаря этот «сухой» матч стал первым в текущем сезоне НХЛ.

Второй звездой дня стал нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, забивший гол и отдавший три результативные передачи в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (6:4).

Третьей звездой признан форвард «Филадельфии Флайерз» Кевин Хэйес, на счету которого две шайбы в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1).

Читайте ранее в этом сюжете: Вратарь «Рейнджерс» Георгиев сыграл «на ноль», отразив 44 броска