Вашингтон, 21 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 21 марта сообщает пресс-служба лиги.

Håkan Dahlström Нью-Йорк Рейнджерс

Георгиев сыграл «на ноль», отразив все 44 броска по своим воротам в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:0). Для вратаря этот «сухой» матч стал первым в текущем сезоне НХЛ.

Второй звездой дня стал нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, забивший гол и отдавший три результативные передачи в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (6:4).

Третьей звездой признан форвард «Филадельфии Флайерз» Кевин Хэйес, на счету которого две шайбы в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1).