21 марта 2022 | Время чтения 6 мин

Галина Смирнова, , 13:48 — REGNUM Наиболее значимыми по влиянию на российскую внешнюю торговлю экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) называют группу финансовых санкций, возможное закрытие портов стран ЕС для российских судов, возможную отмену режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией со стороны ЕС и США, запрет на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию со стороны ЕС, США, Японии и целого ряда других стран. Об этом говорится в докладе Центра «Сюжеты внешней торговли — «Санкционная спираль 2022»: новости и отраслевые эффекты», в котором аналитики приводят основные группы введенных против России санкций, влияющих на внешнюю торговлю: финансовые, логистические, ограничения на экспорт и импорт, а также оценивают последствия для ряда отраслей экономики страны и приводят основные российские ответные меры.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

Введенные против России ограничения уже привели к целому ряду последствий, говорится в докладе. По 5-балльной шкале значимости для российской экономики наибольшую сложность представляют последствия от остановки компанией TSMC экспорта полупроводников из Тайваня в Россию; существующие уже давно большие заторы на погранпереходах с Китаем, не позволяющие оперативно переориентироваться на поставки китайских товаров; ускорение недельной инфляции до 2,2% (максимум с 1998 года, по данным Росстата). 4-балльные трудности представляют для экономики страны: прекращение работы с Россией производителей моторов для Airbus и Boeing; затруднения по ввозу фармацевтических субстанций не только из ЕС, но также из Китая и Индии (трудности с оплатой, уход DHL и FedEx из России); бойкотирование некоторыми покупателями на мировом рынке нефти из России; трудности с контрактацией нефти на апрель (март, как говорил вице-премьер Александр Новак, законтрактован); временное прекращение транспортировки грузов в Россию крупнейшими контейнерными линиями (Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd); отказ от работы с российскими грузами Гамбурга и ряда терминалов Роттердама; приостановка отгрузки стройматериалов из-за пересчета цен; рост цен на 20−70% на импортное медицинское оборудование и материалы; планы Китая по покупке или увеличению долей в энергетических и сырьевых компаниях России; приостановка поставок украинского неона (около половины объема, используемого полупроводниковой отраслью); возможный дефицит подсолнечного масла и зерна. Причем последние два риска — это риски для всего мирового рынка.

Чувствительным называется и возможный отказ от импорта газа, нефти и нефтепродуктов из России со стороны ЕС. Но это — вопрос времени, отмечают специалисты, напоминая, что в условиях декарбонизации — ЕС и так планировал постепенно отказываться от импорта энергоносителей, но теперь, очевидно, этот процесс ускорится. Вместе с тем, замечают они, запрет на экспорт оборудования для нефтепереработки и нефтехимии в Россию со стороны США, ЕС и Японии может замедлить модернизацию НПЗ, а также притормозить рост активно развивавшегося нефтехимического комплекса. Прочие же санкции оцениваются специалистами как оказывающие умеренное или слабое влияние на российскую внешнюю торговлю.

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«В частности, запрет ЕС на импорт сталелитейной продукции из России оценивается как умеренная мера, поскольку черная металлургия традиционно в большей степени ориентируется на внутренний рынок (по сравнению с цветной металлургией). Запрет на импорт нефти и газа со стороны США и Канады также не может рассматриваться как чувствительная мера, поскольку доля поставок России в эти страны невелика», — говорится в докладе, где также отмечается, что под запрет не попали полуфабрикаты цветной металлургии, занимающие значительную часть экспорта, тогда как запрет на импорт продукции цветной металлургии и тем более газа, нефти или нефтепродуктов оказался бы критичным, но на это страны ЕС уже вряд ли пойдут — согласно заявлению Жозепа Борреля, ЕС достиг предела санкционных возможностей против России.

А вот проблема приостановки деятельности на российском рынке со стороны многих зарубежных компаний пока не выглядит критичной, заключают аналитики. Поскольку речь в большинстве заявлений идет не столько об окончательном уходе с рынка, сколько о приостановке работы, в том числе в связи с логистическими сложностями.

Различные отрасли российской экономики в разной степени пострадают от введенных против России санкций, пишут специалисты в своем докладе. Степень последствий они оценили согласно зависимости отраслей от импорта. Расчет был проведен на основе данных ФТС об импорте товаров и межотраслевого баланса за 2019 год (Росстат), что позволяет получить первое представление о доле импорта из стран, которые ввели санкции, в потреблении продукции отраслей и использовании ими промежуточной продукции. При этом авторы доклада указывают также, что в расчете не учитывался импорт услуг из-за нехватки данных, но в потреблении они все же учитывались. В этой связи, как отмечают специалисты, реальный уровень зависимости от импорта для экономики может быть в целом несколько выше, чем полученные оценки. Согласно же полученным оценкам, наибольшая зависимость по конечному потреблению отмечается в фармацевтической и химической промышленности, в производстве транспортных средств (автомобиле‑ и авиастроении), резиновых и пластмассовых изделий. Перебои в поставках промежуточной продукции из стран, которые ввели санкции, могут оказать наибольшее воздействие на такие отрасли, как фармацевтика, автомобилестроение, оказание профессиональных, научных и технических услуг, здравоохранение.

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Говоря об ответных мерах России, авторы доклада ЦМАКП напоминают, что президентом был подписан указ об обязательной продаже 80% валютной выручки, а также указ об ограничениях на вывоз и ввоз продукции, конкретизированный постановлениями правительства России о запрете экспорта оборудования (кроме вывоза оборудования российского происхождения в страны СНГ), вывоза древесины, щепы и фанерного кряжа в «недружественные страны», о введении разрешительного порядка вывоза сельскохозяйственной техники и запчастей к ней. В свою очередь, Минпромторг рекомендовал приостановить экспорт удобрений, вывоз сырья для пластмасс и бытовой химии в ЕС, а Россельхознадзор упростил порядок импорта подконтрольных товаров животного и растительного происхождения, отменил запрет на ввоз плодов и овощей из некоторых стран. Таможенная подкомиссия Минэкономразвития одобрила временный запрет на вывоз зерна в ЕАЭС и экспорт сахара за пределы ЕАЭС. ФАС одобрила новый подход к экономическому анализу ценообразования на российские товары: теперь экспортные котировки не будут приниматься в качестве аргумента для повышения цен. В ответ на санкции против авиации российские власти закрыли небо для самолетов из стран, которые ввели такой запрет в отношении России. 14 марта Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты в России. Минтранс разработал проект постановления правительства, позволяющий не возвращать самолеты лизингодателям без решения правительственной комиссии по импортозамещению. При этом аналитики отмечают, что полеты за рубеж теперь могут осуществляться только в те страны, где лизинговые самолеты не будут арестованы по требованию владельцев. Кроме того, законопроектом, рассматривавшимся 9 марта на правительственной комиссии, вводится институт внешней администрации по управлению организацией, согласно которому внешнее управление может быть введено в судебном порядке в компаниях, не менее чем 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, если эти компании прекращают работу в России. В целом, как заключили аналитики, первые ответные шаги России предпринимаются достаточно активно и еще ряд мер находится в разработке, но полноценно судить о комплексе действий государства в сложившихся условиях еще рано.