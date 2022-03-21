Иркутск, 21 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 9 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» задержали иркутянина, похитившего из цветочного магазина розы и мягкую игрушку.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Открытое окно. Плюшевый мишка, игрушка

На днях в полицию обратилась продавец и сообщила, что неизвестный попросил собрать ему букет. Когда цветы оказались в руках у злоумышленника, он схватил внушительных размеров плюшевого медведя и, не расплатившись, скрылся. Сумму ущерба заявительница оценила в 6 тысяч рублей.

Просмотрев записи с камер наружного наблюдения, оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний иркутянин, ранее судимый за грабежи. В отделе полиции свои поступок он объяснил желанием сделать сюрприз сестре. Мишку изъяли и вскоре вернут в павильон.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Грабеж»).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2022 года уголовное дело по факту хищения мягких игрушек из игрового автомата было возбуждено в Красноярском крае.

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