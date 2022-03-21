Москва, , 10:00 — REGNUM Программа развития Москвы будет продолжена в целях поддержки занятости населения. Об этом 21 марта мэр столицы Сергей Собянин написал в своём личном блоге.

Выбор «Вечерней Москвы». «Московская высота» — Работа Светланы Поздняковой © Фотоконкурс «Планета Москва»

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«Мы не останавливаем строительство метрополитена, дорог и объектов соцкультбыта. Продолжаем закупку нового транспорта и создание МЦД. Реконструируем поликлиники и ведем благоустройство улиц, дворов и парков», — написал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что каждая из программ развития городской среды создает тысячи рабочих мест, причём как в столице, так и в регионах. Поэтому необходимо продлить их работу, облегчив условия по заключению новых, и также исполнению старых госконтрактов.

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