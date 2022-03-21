Донецк, , 09:59 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Еленовка Донецкой Народной Республики. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

В представительстве рассказали, что обстрел был зафиксирован в 9:22 со стороны населённого пункта Новомихайловка. В сторону Еленовки было выпущено десять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за сутки украинские военные обстреляли территорию ДНР 26 раз, погибли два мирных жителя.