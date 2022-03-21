Москва, 21 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Министерство культуры Российской Федерации объявило конкурс по отбору подрядчиков на проведение реставрации двух объектов культурного наследия федерального значения в Тульской области. Начальная цена закупки — 1,8 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой сайт госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

Конкурс открытый, заявки от участников принимаются с 18 марта по 4 апреля.

Объект закупки — «продолжение проведения реставрационных работ по сохранению и приспособлению к современному использованию объектов культурного наследия». Речь идёт об Успенском соборе XVIII века постройки, который входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Тульского кремля», и о колокольне Никольской церкви (1800−1860 гг.), расположенном на Красной площади в Веневе.

Начальная стоимость работ составляет 1 807 375 050 рублей. Заказчиком выступает Министерство культуры Российской Федерации, итоги определения поставщика планируется подвести 7 апреля.