Ульяновск, , 09:59 — REGNUM В Ульяновской области в поддержку военной специальной операции России на Украине выступили лидеры национальных общин и казачества. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам регионального совета по межнациональным отношениям, делам казачества и взаимодействию с религиозными организациями.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Коллективное обращение в поддержку президента России Владимира Путина и его решения о проведении спецоперации на Украине подписали руководители национально-культурных автономий, представители казачьего общества и религиозных организаций.

В частности, атаман Симбирского отдельского казачьего общества Сергей Дедюев призвал объединить «в этот сложный и ответственный час для Родины» силы многонационального региона и государства.

«Считаем своим долгом открыто выразить свою позицию в поддержку нашего президента Владимира Владимировича Путина. Идёт жестокая борьба за наше мнение и сознание. Информационная война против России пронизана лукавством и ложью. Сплочение народов нашего региона и всей многонациональной России усилит и укрепит наше Отечество», — уверен лидер казачьего общества в регионе.

Председатель ульяновской еврейской национально-культурной автономии Игорь Дабакаров назвал решение президента России мудрым, решительным и грамотным, оно поможет поставить заслону национализму на территории Украины. Он напомнил о том, что у славянских народов общие корни, культура, история и традиции.

В поддержку спецоперации выступила председатель ульяновской украинской национально-культурной автономии Татьяна Чернова:

«Сегодня мы поддерживаем обращение к президенту в надежде, что это решение позволит искоренить фашизм и национализм на территории Украины».

Напомним, что 18 марта в Ульяновске в праздничном концерте, посвящённом восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией и в поддержку населения Донбасса, приняли участие почти 5 тыс. человек. Акция прошла на Соборной площади под лозунгом «Zа Мир! Zа Россию! Zа президента!»

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по оказанию помощи Донбассу, население которого восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима. Президент России Владимир Путин пояснял, что спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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