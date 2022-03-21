Донецк, , 09:58 — REGNUM Обстановка в Донецкой Народной Республике остаётся напряжённой. Обстрелы со стороны украинских силовиков не прекращаются. Об этом 21 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Обстрел Mil.gov.ua

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«Вот я сижу перед камерой, а ноги трусятся от разрывов. Очень сильные идут обстрелы Петровского, Киевского райнов. Артиллерия, «Грады». В последнее время больше всего обстреливают, конечно, Донецк. Земля реально дрожит!» — сообщил Басурин.

По его словам, за прошедшие сутки погибли два человека, ещё 28 раненых.

«Процентов 70 раненых — это с тех территорий, которые мы уже освободили, четверо детей среди них», — уточнил представитель Народной милиции.

Басурин добавил, что очень много раненых доставляется из Мариуполя, потому что украинские боевики стреляют по уже освобождённой части города, «по гражданским, которые пытаются вырваться из этого ада».

«Отсюда такое большое количество раненых», — пояснил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на 21 марта, за прошедшие сутки со стороны военных формирований Украины было совершено 26 обстрелов территории ДНР с применением мин и ракет калибра 120 мм, 122 мм, 152 мм. Всего было выпущено 239 снарядов. В результате погибли двое мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 28 человек (19 из ранее освобождённых военными ДНР территорий), в том числе четыре ребёнка, а также двое корреспондентов из КНР.