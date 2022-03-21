Екатеринбург, 21 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» завоевал Кубок России. В финальном противостоянии были повержены действующие чемпионы турнира «Газпром-Югра». Об этом сообщили в пресс-службе МФК «Синара».

struppi0601 Мини-футбол

Встреча завершилась со счетом 5:4. Интрига в матче сохранялась до финального свистка. Решающие мячи в ворота югорчан на 47 и 48 минутах забили Антон Соколов и Павел Карпов.

«Синара» стала обладателем почетного трофея во второй раз в своей истории. Команда завоевывала Кубок России в 2007 году.