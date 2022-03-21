Кишинёв, 21 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Правительство Молдавии приняло решение разблокировать часть воздушного пространства и возобновить пассажирские рейсы в Румынию. Об этом 21 марта сообщил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну в своём телеграм-канале.

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«С сегодняшнего дня, 21 марта 2022 года, в 12.00 (13.00 мск) часть национального воздушного пространства будет открыта для использования гражданской и государственной авиации, что позволит возобновить регулярные пассажирские перевозки», — написал Спыну.

Он добавил, что воздушное пространство на Украине остаётся закрытым, в связи с этим рейсы в северном, южном и восточном направлениях возобновить не пока не получится. Пока все авиарейсы будут осуществляться в сторону Румынии и обратно.

Напомним, ввели запрет на авиаперевозки 24 марта вместе с режимом ЧП. Режим ЧП был введён на 60 дней и продолжает действовать. Он позволяет правительству регулировать пересечение границы, вводить комендантский час, а также запрещать массовые собрания людей. Также этот режим вводит цензуру в СМИ.