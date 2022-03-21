Донецк, 21 марта 2022, 09:58 — REGNUM Украинские боевики пытаются бить по электросетям Донецкой Народной Республики (ДНР), ситуация очень сложная. Об этом 21 марта заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 26 раз.
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