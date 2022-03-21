Донецк, 21 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Украинские боевики пытаются бить по электросетям Донецкой Народной Республики (ДНР), ситуация очень сложная. Об этом 21 марта заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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«Ситуация в этом плане очень сложная — (украинские военные) стараются бить по электросетям. Во многих районах нет света, воды и тепла тоже», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 26 раз.

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