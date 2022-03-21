Томск, , 09:57 — REGNUM Медицинские учреждения Томской области подготовились к паводку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, во всех районах сформирован неснижаемый запас медикаментов на сумму 16 млн рублей.

Паводок Mchs.gov.ru

По словам директора Территориального центра медицины катастроф Николая Денисова, все больницы имеют собственный план на случай возможной чрезвачайной ситуации.

«В медучреждениях сформирован запас дезинфицирующих средств, горюче-смазочных материалов для транспорта, они располагают резервными источниками электропитания», — добавил он.

На дополнительный контроль взяты граждане, которым в случае необходимости нужна эвакуация прежде всего. Это люди с хроническими заболеваниями, беременные, ветераны Великой Отечественной войны, младенцы и так далее.

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