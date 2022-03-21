Казань, , 10:18 — REGNUM В Татарии в 2022 году на мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности в детских учреждениях выделяется 1 млрд 103 млн рублей. В школах и детсадах Казани появятся ограждения, контрольно-пропускные пункты (КПП) и тревожные кнопки, сообщает городская администрация.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

КПП в этом году установят на въезде на территорию 22 школ. Отремонтировать и установить ограждения наметили в 186 школах, 177 детсадах и 13 учреждениях дополнительного образования. Помещения для охраны с системой видеонаблюдения, сигнализацией и тревожной кнопкой оборудуют в 53 школах, 140 детсадах и 22 учреждениях дополнительного образования. Ограничат скорость движения вблизи четырех детсадов и 25 школ.

В прошлом году все дошкольные учреждения Казани прошли паспортизацию — уточнили границы балансовой принадлежности земельных участков и зданий, провели оценку состояния объектов, прилегающей территории и инженерных коммуникаций. В этом году аналогичная работа планируется в отношении средних образовательных учреждений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии частными предприятиями охраняются лишь 674 образовательных учреждения.

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