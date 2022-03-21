Луганск, 21 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Два населённых пункта Луганской Народной Республики попали под обстрел украинских военных. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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По данным представительства, украинские войска открыли огонь из населённого пункта Новотошковское. В 8:40 из артиллерийского орудия калибром 122 мм было выпущено семь снарядов по населённому пункту Донецкий, в 8:45 — шесть снарядом по населённому пункту Голубовское.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки вооружённые формирования Украины обстреляли территорию ДНР 26 раз, погибли два мирных жителя, пострадали 28 человек.