Тавда, Свердловская область, 21 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Жителя села Таборы Таборинского района Свердловской области будут судить за избиение сотрудников ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд

Инцидент произошел в августе 2021 года. Мужчина находился за рулем транспортного средства, когда его остановили автоинспекторы. Внешние признаки указывали на то, что мужчина был пьян. Уралец попытался скрыться от правоохранителей. Он применил силу в отношении автоинспекторов. Одному из сотрудников ДПС он нанес травмы средней тяжести. Другому причинил легкий вред здоровью. Установлено, что в момент совершения преступления обвиняемый являлся сотрудником МВД.

Уголовное дело направлено в Тавдинский районный суд. За применение насилия в отношении представителей власти мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.