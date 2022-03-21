21 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Блогерам с большой аудиторией, селебрити, звёздам очень жаль расставаться с Instagram и терять огромные заработки. Их призывают вспомнить, за что именно заблокировали эту соцсеть, перестать давить на жалость и идти работать.

Татьяна Иващенко, , 11:22 — REGNUM С тех пор как в России ограничили доступ к социальной сети Instagram, прошла ровно неделя. А сегодня, 21 марта, Тверской суд Москвы рассмотрит исковое заявление Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms экстремистской организацией.

Приложение Instagram Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Напомним, компания сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против граждан России.

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Тем временем в соцсетях продолжается «плач по Instagram». Блогеры с большой аудиторией, селебрити, звёзды лишились огромных заработков. О потере рекламных контрактов они вещают всё в том же пустеющем Instagram, обходя блокировки тем или иным способом.

Между тем в Сети жалующимся блогерам дают советы. Не остались в стороне и сибиряки.

«Работать идите!!! Тяжелее телефона ничего в руках не держали! Конечно! Как же жить теперь? Я же ничего не умею… Ужас… А я даже рада, что «Инсту» прикрыли!!!» — подчеркнула подписчица омского паблика в соцсети «ВКонтакте» Екатерина М.

Диего Ривера. Детройт. Рабочий. 1932

«На самом деле можно порадоваться, что избавимся от многотысячной массы бездельников, которые на своих абсолютно бессмысленных постах зарабатывают миллионы. Ну придётся немного начать работать! Это же идиотизм, когда люди с головой, образованием, при деле зарабатывают в разы меньше, чем те, кто просто «пилит» свои фотки», — пишет Ирина Ч.

«Уборщицы в РФ востребованы и дворники», — иронизирует No N.

Дворник Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Юлия П. отмечает, что с помощью этой социальной сети привлекали к себе клиентов многие владельцы небольшого бизнеса. Это, например, кондитеры, мастера ногтевого сервиса, парикмахеры и другие. В ответ ей советуют вспомнить, за что именно блокируют Instagram, и перейти на другие соцсети — «ВК», «Телеграм».

"Работы много, не пропадут! Привыкли к лёгким деньгам, пусть поработают», — даёт блогерам совет Дирр Р.

«Куча информации и особо неинтересно — «Инстаграм». Пусть блогеры ищут другие площадки для своего продвижения», — советует Светлана Р.

«Тик-Ток» прикройте ещё», — подытожил обсуждение Виталий С.

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