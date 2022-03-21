Ярославль, 21 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Ярославль приехали 480 человек, эвакуированных из Мариуполя. Об этом рассказали в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Прибывшие в Ярославль беженцы

Сейчас людей временно разместили в санатории «Сосновый бор» в Гаврилов-Ямском районе, а также в лагере «Сахареж» в Некрасовском районе. Вместе с беженцами в пунктах временного размещения постоянно находятся дежурные сотрудники МЧС. Здания взяты под охрану.

«Надежда на лучшее есть, но я хочу остаться здесь, устроиться работать в спокойной стране. Что предложат, то и буду делать. Надо кормить ребенка, воспитывать. Моей мечтой было жить в России. Может, и лучше даже, помогло все это. То, что сейчас делают для нас — это очень благородно», — рассказал Сергей Ольховой.

В ближайшее время прибывшим беженцам выплатят по 10 тысяч рублей материальной помощи.

«В регионе принято постановление об оказании помощи эвакуированным, выделены средства из областного резервного фонда. Всем прибывшим гражданам будет оказана срочная и в случае необходимости — специализированная и высокотехнологичная медпомощь. Еще в поезде ярославские медики провели первичный осмотр и экспресс-тестирование всех пассажиров на коронавирус. Мы должны оказать всю возможную помощь. Все службы и ведомства знают свои задачи и готовы их выполнить в полном объеме», — заявила заместитель председателя правительства Ярославской области Лариса Андреева.

Власти обещают оказывать всем психологическую помощь, помочь с устройством детей в школы и детские сады, а взрослым — найти работу.