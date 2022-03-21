21 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 11:21 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на время действия военного положения в стране остановил любую деятельность целого ряда политических партий, среди которых «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партия Шария», вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 21 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Вождь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

"И этому человеку собираются дать Нобелевскую премию? Может быть, лучше сразу вручить ему «Оскар»?» — интересуется Светлана М.

Многие пользователи пришли к выводу, что власть на Украине уже давно была захвачена неонацистами, поэтому подобные законодательные акты позволяют радикалам на Украине развернуться на полную.

«В нацистской стране нацистские порядки. Ничего удивительного», — пишет Котик М.

«Боже! Он наверняка под наркотой, раз всё ещё думает, что его президентские указы что-то решают в этой жизни», — считает Котяра К.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Некоторые комментаторы отмечают, что представители оппозиции в последнее время только и занимались тем, что помогали простым украинцам, оказавшимся в затруднительном положении из-за боевых действий, которые не собирается прекращать украинский президент.

«И кто там говорил, что Зеленский не нацист, потому что еврей? Но вот «ненацист» почему-то не запретил ни одной нацистской партии или организации, но зато запретил тех, кто хоть как-то помогал сейчас людям, которые остались брошены украинской властью», — указывает Дмитрий Ф.

«Наркоман закрыл все партии по беспределу. Местные оппозиционеры за время спецоперации России помогали простым людям — гражданам Украины, которых бросил президент, которых бросила партия власти. Адекватным людям, кто со своей совестью не расстался, тем на современной Украине не место. Так считает Зеленский, судя по всему», — пишет Алексей Н.

Часть людей полагает, что Зеленский намеренно мешает нормальным украинцам, чтобы дать возможность неонацистам действовать свободно и безнаказанно.

«Нацистов и бандеровцев, значит, Зеленский запрещать не стал, а, наоборот, легализовал, а своих конкурентов решил под корень срезать. Причём время-то какое выбрал — во время боевых действий. Это настоящее кощунство. Зеленский вместо того, чтобы заботиться об украинском населении, из-за бугра устраняет своих политических конкурентов», — написал Евгений Т.

Памятник Степану Бандере в Тернополе Mykola Vasylechko

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский и до спецоперации России активно содействовал неонацистским организациям, которые в замен помогали украинскому президенту разбираться с его политическими конкурентами. Поэтому неудивительно, что после введения в стране военного положения Зеленский решил провести тотальную зачистку.

«Вы ещё учитывайте, что ко всем этим оппозиционерам каждый день ходят из СБУ, чтобы кошмарить. Кому война, как говорится, а кому мать родна. Зеленский и Ко, видимо, считают, что им ещё предстоит в выборной кампании участвовать. Это уже какой-то неадекватный уровень цинизма», — поделился своим мнением Илья В.

Напомним, 20 марта агентство «УНИАН» опубликовало материал, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины на время действия военного положения в стране остановил любую деятельность целого ряда политических партий, среди которых «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партия Шария».