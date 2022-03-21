21 марта 2022 | Время чтения 9 мин

Сергей Артёменко, , 13:10 — REGNUM Совсем недавно мы разбирали особенности национального нейтралитета, в данном случае — со спецификой «Made for Moldova». Именно «для», а не «в», как гласит более привычный лозунг, хотя и местные «умельцы» оказываются вполне достойными учениками своих старших западных товарищей.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за несколько дней было получено несколько очередных замечательных свидетельств «нейтралитета» Молдавии, обозначенных на самых разных уровнях государственной и общественно-политической жизни этого государства, рассчитывающего на антироссийской риторике и формальном отказе от введения санкций против России понравиться всем, в первую очередь Западу, но в то же время при случае и напоминать Москве о своей «прагматичной» позиции. Прагматизм Кишинёва (эдакий своеобразный эвфемизм для всё того же нейтралитета) состоит в том, что Кишинёв не вводит санкций, которых в принципе не может ввести, но при этом Москва должна это оплачивать и выслушивать набор тезисов о различиях в политической и социально-экономической позиции Молдовы.

Вот один из самых простых примеров. Посол Молдовы на Украине встречается с главой Львовской областной государственной администрации и, по данным молдавских СМИ, «выражает надежду, что война закончится победой Украины». Напомним: посол — это официальный представитель своего государства, выражающий его официальную позицию. Славный получается «нейтралитет», при котором официальный представитель Молдавии открыто желает «победы» одному из субъектов, вовлеченных в конфликт. Резонным было бы увидеть проявление истинного нейтралитета, когда посол Молдовы в России, недавно вручивший копии верительных грамот в МИД России, выражает от лица Республики Молдова аналогичное пожелание победы, к примеру, губернатору Воронежской области. Или мэру Москвы. Или даже не желает победы, а просто заявляет о своём «нейтралитете» в ходе официальной встречи с Главой Республики Крым. А еще лучше с Главой Чечни. Видите, вариантов масса, но почему-то ни об одном из них не сообщается в средствах массовой информации.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

Но это было бы уже банальным по молдавским меркам. В свете ожидающихся 21 и 22 марта визитов в Молдову президентов Польши и Швейцарии можно лишь предполагать, каких «зияющих высот» достигнет «нейтралитет» Кишинева к этому времени. Думается, что «нейтральные» заявления приобретут новые политические и иные оттенки, вплотную приблизившись по многообразию к спектру цветов радуги, имеющей для многих властей предержащих в Молдове почти сакральное значение.

Молдавские политики и чиновники предсказуемо идут гораздо дальше: и вот «нейтралитет» и украинский кризис уже становится подспорьем в реализации планов по слому формата «5+2». К примеру, назначенный в январе этого года главный переговорщик от Молдовы, вице-премьер молдавского правительства О. Серебрян в интервью государственному ИА Moldpres заявляет, что «переговорная повестка на текущий год практически отменена» и говорить о встрече в формате «5+2» в ближайшее время, дескать, уже не приходится. Молдавский переговорщик и дипломат (если после такого «интервью» его можно считать таковым) попытался искусственно привязать оценки текущей ситуации в приднестровском урегулировании, сделанные МИД ПМР, к украинскому кризису, хотя эти оценки были связаны прежде всего с фактом подачи заявки Молдовы на вступление в Евросоюз.

Не будем комментировать совсем уж откровенные манипуляции Серебряна и анонимного интервьюера в этом же интервью, где молдавский чиновник связывает «положительную эволюцию менталитета жителей левобережья Днестра» исключительно с тем, что эти жители должны разделять «другие ценности», чем те, которые сохраняются сегодня в Приднестровье, а, оказывается, «позитивным усилиям» молдавских властей противостоит местная пропаганда. Рискнем предположить, что «позитивные усилия» Кишинева состоят в изобретении новых и усилении действующих блокадных мер в отношении Приднестровья — в части и поставок продовольствия, и лекарств, и ГСМ, и банковских транзакций, и многого другого. Что ж, приднестровцы привыкли к подобному «позитиву», но спасибо, что предупредили о планах по их наращиванию.

Российский миротворец в ПМР Oborona.gov

Как бы там ни было, молдавская власть пытается использовать ситуацию на Украине и специальную военную операцию России в своих интересах, в том числе для пересмотра и торможения работы формата «5+2», его размывания и лишения Приднестровья статуса полноправной стороны в переговорном процессе. Таким образом, этот «хайп» рассчитан не только на бонусы от Запада, но и на текущую выгоду, из которой можно извлечь тактические преимущества в дальнейшем.

Прикрываясь кризисом, молдавская власть заведомо пытается дезавуировать предварительные договоренности, в том числе по встречам в разных переговорных форматах. При этом совершенно непонятно, почему в версии кишиневского чиновника «переговорная повестка на текущий год уже отменена». Повестка может быть отменена только в том случае, если решения по спорным моментам найдены, а достигнутые договоренности исполнены. Обоим направлениям «исчерпания» переговорной повестки молдавская сторона активно противодействует, хотя для реализации переговорной повестки еще далеко, причем многое может и должно быть реализовано непосредственно двумя сторонами конфликта — Республикой Молдова и Приднестровской Молдавской Республикой.

Ну и «вишенка на торте» — в части «нейтралитета по-кишиневски» и «хайпа на чужой беде». В этой номинации по параметрам откровенности и «транспарентности» (за что отдельное спасибо) безусловное лидерство принадлежит спикеру парламента Молдовы, лидеру пропрезидентской партии PAS И. Гросу.

Да-да, тому самому Игорю Гросу, который, будучи соратником М. Санду, пытался заблокировать голосование приднестровских жителей, имеющих гражданство Молдовы, на президентских выборах 2020 года. «Усилия» г-на Гросу состояли в оскорблениях приднестровцев, попытках воспрепятствовать реализации ими своего законного избирательного права и других действиях, за которые в цивилизованных правовых государствах, на которые так хотят ориентироваться в нынешнем руководстве Молдавии, неминуемо наступила бы самая суровая ответственность по мотивам дискриминации. К примеру, как бы поступили в Испании с лидером одной из общегосударственных партий, если бы он препятствовал жителям Каталонии голосовать на испанских общенациональных выборах, называя их сепаратистами, или если бы лидер популярной французской партии отгонял арабов и выходцев из бывших африканских колоний во Франции, запрещая им голосовать на президентских выборах и требуя от них «возвращаться к себе домой»? Как ни прискорбно, вопрос риторический.

Новый президент Молдавии Майя Санду

В Молдове же такой «политик» не только не понес ответственности, но и серьезно поднялся по карьерной лестнице, став спикером парламента (справедливости ради отметим, что ксенофобские высказывания г-на Гросу не получили никакой оценки как со стороны его партийного руководства, так и со стороны тогдашнего «пророссийского» руководства Молдовы в лице президента РМ И. Додона; такое вот трогательное «единение»).

В эпоху «развитого нейтралитета» И. Гросу не мог оставаться в стороне. И отметился целым рядом «достойных» высказываний. Так, узнав о том, что в Приднестровье на зданиях Оперативной группы российских войск (ОГРВ) вывесили якобы флаги Советского Союза, спикер, по сообщениям молдавских медиа, заявил, что «этот жест является вызовом с пропагандистским подтекстом». Тут есть два нюанса.

Во-первых, судя по всему, любая советская символика производит на г-на Гросу то же воздействие, как ладан на известную нечисть. В крайнем случае как чеснок на нечисть рангом пониже, но тоже достаточно вредную и кровожадную. Возможно, поэтому и Приднестровье, не отказавшееся от символики бывшей Молдавской ССР, производит на г-на спикера такое гнетущее впечатление, но проблема в том, что приднестровскую символику уважать ему придется, потому как она признана в официальном статусе и самой Молдовой, а также Россией, Украиной и ОБСЕ при подписании пятистороннего Протокола согласованных вопросов в 1996 г.

Во-вторых, есть еще один аспект. Дело в том, что над зданиями ОГРВ вывесили не абстрактные «флаги Советского Союза», а копии Знамени Победы, водруженного в 1945 году над поверженным Рейхстагом, которое имеет в Российской Федерации официальный статус. Считать вывешивание копии Знамени Победы «вызовом с пропагандистским подтекстом» может только тот, кто не считает Победу над фашизмом праздником и кто рассчитывает на реванш той идеологии, которая, как казалось, навсегда осталась в прошлом. Г-н Гросу не мог не знать о том, какие именно флаги вывешены над российскими воинскими частями, не мог не знать, каков статус у этого флага. А если действительно не знал, то у него неплохие шансы составить компанию главе британского Форин-офис Лиз Трас с её выдающимися познаниями в истории и географии. Впрочем, для него это будет лучшей наградой, чем реальные знания.

Лиз Трасс Tom Witham

На этом чудовищном реваншистском фоне меркнут комментарии того же г-на Гросу о том, что в Приднестровье ограничена продажа некоторых продуктов питания: ему просто не хочется знать, что ажиотажный спрос на некоторые товары первой необходимости спровоцирован в том числе и массовой скупкой этих товаров его согражданами, жителями Республики Молдова, которые в значительных количествах скупали в Приднестровье молочную продукцию, соль и другие остродефицитные в кризис товары.

Спасибо г-ну Гросу — одному из топовых лиц в молдавской государственной иерархии. Он весьма убедительно доказывает, что «нейтралитет по-кишиневски» ориентирован не только на сиюминутную выгоду, пусть даже с далеко идущими политическими целями. Это гораздо более глубокое и сложное по своим задачам и последствиям явление, которое сейчас, как в парнике, под прикрытием украинского кризиса холят, лелеют, взращивают.

Нет, «нейтралитет» в кишиневской версии происходит не от слова «нейтральный», т. е. равноудаленный, а «нейтрализовать», т. е. уничтожить оппонента. И под это есть достаточные, с точки зрения идеологов «нейтралитета», идеологические предпосылки: отрицание значения Победы над фашизмом, подмена Победы «борьбой двух тоталитарных режимов», затем румынская оккупация 1941 г. станет «освобождением», а возвращение Красной армии в 1944 году — «сменой одной оккупации другой» и т. п. Знакомая картина и знакомый почерк, не правда ли? Не с этого ли начинался (или возрождался) неонацизм на Украине и не потому ли его сейчас так сложно возвращать в небытие?

Проевропейская демонстрация в Кишиневе, 6 апреля 2014 Tolea93

Вот поэтому, как нам кажется, реализация принципа денацификации требует комплексного регионального подхода. В отношении кишиневских политиков есть разные способы проводить такую работу — к примеру, через максимально широкое разъяснение того, что на самом деле представляют такие политики и какие глубокие риски их правление несет. Напоминать, что оправдание нацистского пособника Антонеску есть ревизия итогов Нюрнбергского трибунала. В конце концов, никто не отменял понятие рукопожатности для тех, кто ради европейского глянца готов к дискриминации тысяч людей, юридически являющихся их же согражданами.

В любом случае проблема есть. В Молдове она не пахнет факельными шествиями и тленом схронов с заботливо сохраняемыми пулеметами, а искусно замаскирована благоуханием цветущих яблонь, аппетитным запахом наваристой мамалыги, молодым игристым вином, душистыми виноградниками и соседним садом, в котором смуглянка-молдаванка для чего-то снова собирает… Быть может, гостей?