Донецк, , 09:50 — REGNUM За последние сутки украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 26 раз. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В представительстве рассказали, что украинские войска за сутки 26 раз открывали огонь по территории ДНР, применив 239 единиц боеприпасов. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, ещё 28 человек получили ранения.

Уточняется, что среди пострадавших оказались два журналиста из Китая.