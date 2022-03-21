Иркутск, , 09:50 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области обнародовало итоги рейдов по пресечению фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что за 18−20 марта Госавтоинспекторы выявили 107 пьяных автомобилистов, 38 из которых на территории областного центра.

Советский плакат. Водитель! Управлять автомобилем в нетрезвом состоянии — преступление!

С участием нетрезвых водителей и водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, совершено 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 5 человек получили травмы.

Так, накануне вечером на улице Депутатской областного центра 26-летний автолюбитель, управляя седаном Toyota Corolla, совершил столкновение с машиной аналогичной марки. В результате аварии 60-летний водитель и 65-летний пассажир второго автомобиля обратились за медицинской помощью. Установлено, что молодой человек не имел права управления транспортным средством, а проведенное медицинское освидетельствование на состояние опьянения показало положительный результат. По данным фактам составлены административные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ангарском районе Иркутской области сотрудники ГИБДД в ходе погони задержали нетрезвого водителя. Инцидент произошел в середине января 2022 года.

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