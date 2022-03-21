Оренбург, 21 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области пункты временного размещения для беженцев из Донбасса появятся в четырех муниципальных образования. Постановление губернатора Дениса Паслера «Об организации временного размещения на территории Оренбургской области лиц, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших указанные территории и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке» опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Mil.ru Автобусы с беженцами

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В Оренбурге пункт временного размещения организуют на базе регионального молодёжного центра «Авангард» в СНТ «Дубки». Здесь смогут принять 200 человек. В Оренбургском районе в реабилитационно-оздоровительном центре «Русь» подготовят 85 мест для беженцев. В Медногорске на базе реабилитационного центра для инвалидов «Бодрость» организуют 10 мест. Еще четыре беженца сможет принять комплексный центр соцобслуживания населения в Орске.

Напомним, ранее федеральное правительство определило квоту для региона — 300 беженцев. В Оренбуржье действует режим повышенной готовности в ожидании наплыва людей из Донбасса. На 15 марта в регион прибыли девять семей (21 человек).