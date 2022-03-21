Донецк, 21 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. За сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков пострадали почти 30 человек. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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«За прошедшие сутки погибли двое мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 28 человек (19 из ранее освобождённых военными ДНР территорий), в том числе четыре ребёнка, а также двое корреспондентов из КНР», — уточнили в представительстве.

Всего за прошедшие сутки со стороны военных формирований Украины было совершено 26 обстрелов территории ДНР с применением мин и ракет калибра 120 мм, 122 мм, 152 мм. Всего было выпущено 239 снарядов.

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Как сообщало иа, днём ранее со стороны ВФУ было зафиксировано 28 обстрелов территории Донецкой Народной Республики.