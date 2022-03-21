Уфа, 21 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Профилактическая акция «Внимание — дети!» стартовала в Башкирии. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Гибдд.рф/r/40 В Калуге готовы по-новому учить детей безопасному поведению на дорогах

Сообщается, что профилактическая работа с водителями и юными участниками дорожного движения продлится до 8 апреля.

Отмечается, что в течение двух месяцев 2022 года в Башкирии произошло 43 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых два ребенка погибли и 50 получили различные телесные повреждения.

Главной задачей акции является уменьшение числа ДТП на дорогах с участием детей. Сотрудники ГИБДД в школах проведут беседы с учениками разных классов, на которых повторят основные правила поведения на дороге, рассмотрят часто повторяющиеся ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии автомобиль сбил 11-летнего пешехода.