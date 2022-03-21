Донецк, 21 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике получили ранения двое журналистов из Китая. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В представительстве рассказали, что в результате обстрелов за сутки пострадали 28 человек, в том числе два корреспондента СМИ Китая. Погибли два мирных жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе украинские националисты обстреляли из миномётов группу журналистов.