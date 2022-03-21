Санкт-Петербург, 21 марта 2022, 10:14 — REGNUM Онлайн табло петербургского международного аэропорта «Пулково» отключили из-за проведения технических работ, сообщается 21 марта на официальном сайте аэропорта.
«На сайте аэропорта «Пулково» проводятся временные технические работы. За уточнением информации о статусе рейса просим обращаться в авиакомпании (https://pulkovoairport.ru/passengers/destinations/airlines/) или колл-центр аэропорта:
Напомним, нарушения в работе официального сайта воздушной гавани Петербурга наблюдаются с конца февраля. Как ранее ИА REGNUM сообщало, стабильной работе мешают хакерские и DDos-атаки со стороны зарубежных злоумышленников. Из-за этого несколько дней сайт был полностью недоступен, но затем возобновил работу.
Читайте ранее в этом сюжете: Сайт и кол-центр аэропорта «Пулково» временно отключены