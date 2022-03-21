Санкт-Петербург, 21 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Онлайн-табло петербургского международного аэропорта «Пулково» отключили из-за проведения технических работ, сообщается 21 марта на официальном сайте аэропорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту «Пулково»

«На сайте аэропорта «Пулково» проводятся временные технические работы. За уточнением информации о статусе рейса просим обращаться в авиакомпании (https://pulkovoairport.ru/passengers/destinations/airlines/) или колл-центр аэропорта: +7 (812) 324-30-00 , +7 (812) 337-38-22 , +7 (812) 337-34-44 », — говорится в сообщении.

Напомним, нарушения в работе официального сайта воздушной гавани Петербурга наблюдаются с конца февраля. Как ранее ИА REGNUM сообщало, стабильной работе мешают хакерские и DDos-атаки со стороны зарубежных злоумышленников. Из-за этого несколько дней сайт был полностью недоступен, но затем возобновил работу.